Полиция задержала подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора
Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщает местный телеканал Ecuavisa.
Как уточнили журналисты, стрелявших в политика было трое. Полицейские продолжают поиски третьего преступника.
Фернандо Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову в среду, 9 августа, после предвыборной встречи на севере Кито. Местные СМИ сообщили как минимум о семи пострадавших в результате нападения.
Кроме того, президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил факт убийства кандидата в президенты страны. Он также анонсировал начало заседания кабинета безопасности в ближайшее время.
Политик добавил, что организованная преступность в стране зашла слишком далеко, однако виновные ощутят на себе всю тяжесть наказания в соответствии с законом.