Полиция задержала подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Ecuavisa: полиция задержала двух человек по подозрению в убийстве Вильявисенсио

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщает местный телеканал Ecuavisa.

Как уточнили журналисты, стрелявших в политика было трое. Полицейские продолжают поиски третьего преступника.

Фернандо Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову в среду, 9 августа, после предвыборной встречи на севере Кито. Местные СМИ сообщили как минимум о семи пострадавших в результате нападения.

Кроме того, президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил факт убийства кандидата в президенты страны. Он также анонсировал начало заседания кабинета безопасности в ближайшее время.

Политик добавил, что организованная преступность в стране зашла слишком далеко, однако виновные ощутят на себе всю тяжесть наказания в соответствии с законом.

