Раскрыты характеристики iPhone 15 Pro

9to5Mac: iPhone 15 Pro выйдет с шестиядерным процессором и 6 гигабайтами памяти

Инсайдер раскрыл характеристики процессора новых флагманских смартфонов Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на известного инсайдера под ником Unknownz21, который рассказал, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут иметь процессор нового поколения A17 Bionic. Чип будет создан по трехнанометровому техпроцессу компанией TSMC.

Специалист выяснил, что шестиядерный чип также получит графический процессор на шесть ядер. Для сравнения, актуальный чип A16 Bionic имеет пятиядерный графический процессор. A17 Bionic будет поддерживать до 6 гигабайт оперативной памяти — таким образом, инсайдер не подтвердил информацию о том, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат рекордные 8 гигабайт оперативной памяти.

Unknownz21 заявил, что ожидает от нового чипа увеличение производительности на 10-15 процентов. Также на 30 процентов должно снизиться энергопотребление. Автор объяснил, что поскольку A17 дорого обходится в производстве, то стартовые модели iPhone 15 и 15 Plus будут оснащены более доступным чипом A16 Bionic.

В начале августа стало известно, что осеннее мероприятие Apple состоится 13 сентября. Презентация будет записана на видео.