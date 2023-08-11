Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 11 августа 2023Наука и техника

Раскрыты характеристики iPhone 15 Pro

9to5Mac: iPhone 15 Pro выйдет с шестиядерным процессором и 6 гигабайтами памяти

Фото: DocuSign / Unsplash

Инсайдер раскрыл характеристики процессора новых флагманских смартфонов Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на известного инсайдера под ником Unknownz21, который рассказал, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут иметь процессор нового поколения A17 Bionic. Чип будет создан по трехнанометровому техпроцессу компанией TSMC.

Специалист выяснил, что шестиядерный чип также получит графический процессор на шесть ядер. Для сравнения, актуальный чип A16 Bionic имеет пятиядерный графический процессор. A17 Bionic будет поддерживать до 6 гигабайт оперативной памяти — таким образом, инсайдер не подтвердил информацию о том, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат рекордные 8 гигабайт оперативной памяти.

Unknownz21 заявил, что ожидает от нового чипа увеличение производительности на 10-15 процентов. Также на 30 процентов должно снизиться энергопотребление. Автор объяснил, что поскольку A17 дорого обходится в производстве, то стартовые модели iPhone 15 и 15 Plus будут оснащены более доступным чипом A16 Bionic.

В начале августа стало известно, что осеннее мероприятие Apple состоится 13 сентября. Презентация будет записана на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запустила станцию на Луну. Чего ждать стране от первой за 50 лет лунной миссии?

    Байден назвал Китай «плохими ребятами»

    В США заявили об операции по уничтожению сил ПВО Украины

    Названы сроки запуска следующей станции «Луна»

    Раскрыты характеристики iPhone 15 Pro

    Антонов высказался о запросе Байдена на дополнительное финансирование для Киева

    Посол Антонов упрекнул Пентагон в цинизме

    Российский полковник высказался о ходе СВО после завершения контрнаступления ВСУ

    Жена Канье Уэста надела прозрачные колготки на голое тело вместо топа

    «Роскосмос» назвал задачи миссии «Луна-25» мирными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости