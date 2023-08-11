50-летняя женщина перечислила простые способы выглядеть визуально моложе

Блогерша зрелого возраста Полли из Глазго, Шотландия, перечислила простые способы выглядеть визуально моложе. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

50-летняя инфлюэнсерша с никнеймом pollytellsall регулярно делится рекомендациями, которые помогают улучшить внешний вид. В одном из последних роликов она рассказала, что значительную роль в образе женщины могут сыграть хорошие духи и красная помада.

Помимо этого, в еще одном видео юзерша отметила важность регулярного ухода за кожей, а также легкого макияжа. «Если я это делаю в свои 50, то и вы сможете», — заключила она, добавив, что также пользуется сывороткой с витамином С.

Ранее в августе 40-летняя Анна Седокова раскрыла секрет своей красоты. Для предупреждения новых морщин знаменитость порекомендовала наносить крем для глаз на верхнее веко. При этом она призналась, что ранее совершала ошибки в уходе за кожей и часто не умывалась после снятия макияжа.