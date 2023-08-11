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15:06, 11 августа 2023Культура

Фильм «Барби» провалился в прокате в Южной Корее

Фильм «Барби» провалился в прокате в Южной Корее из-за культурных противоречий

Фото: Rawkkim / Unsplash

Фильм «Барби», собравший рекордные суммы в первый уикенд после премьеры в США и других странах, провалился в Южной Корее. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Предположительно, низкие показатели сборов связаны с культурными противоречиями: в стране не поддерживается феминизм, а в основу сюжета картины положено расширение прав и возможностей женщин.

Сообщается, что коэффициент предварительной продажи билетов составил 1,2 процента в то время, как тот же показатель у ленты Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — 35,8 процента. За уикенд с 4 по 6 августа проект «Барби» собрал 273 тысячи долларов и занял восьмое место среди всех картин, вышедших в прокат за последнее время.

Ранее в Ливане и Кувейте захотели запретить фильм «Барби» из-за пропаганды гомосексуализма.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

В начале августа стало известно, что картина собрала более миллиарда долларов в мировом прокате.

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    Анастасия Астахова
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