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07:15, 11 августа 2023Спорт

Тренер назвала бесполезные упражнения для борьбы с жиром на бедрах

Тренер Горналл заявила, что ягодичный мост бесполезен в борьбе с жиром на бедрах

Фото: tsyhun / Shutterstock / Fotodom

Тренер по фитнесу и физиотерапевт Люси Горналл назвала бесполезные упражнения для борьбы с жиром на бедрах. Ее слова приводит The Sun.

Специалист заявила, что с данной проблемой не помогут справиться ягодичный мост и приседания, а также занятия на лестнице-степпере. По ее словам, основной фокус данных упражнений направлен не на бедра.

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При этом Горналл посоветовала три упражнения, которые способны помочь в получении стройных и сильных бедер. По мнению эксперта, это спринты на улице или беговой дорожке, выпады вперед и назад и упражнение «конькобежец».

Фитнес-тренер Сесилия Харрис рассказала о двух самых бесполезных упражнениях для тех, кто хочет сделать живот плоским. По словам специалиста, это скручивание лежа на спине и велосипедный кранч.

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    Дарья Коршунова
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