Телефонная мошенница из украинского кол-центра рассказала об обмане россиян

Телефонная мошенница Кристина из кол-центра Днепра рассказала об обмане россиян

Телефонные мошенники из украинских кол-центров сталкиваются со сложностями при обмане россиян, из-за которых порой прекращают свою работу — об этом рассказала Кристина (имя изменено), которая работала в таком кол-центре в Днепре. Ее рассказ в пятницу, 11 августа, публикует «Лента.ру».

По словам Кристины, сейчас в кол-центре («офисе» на жаргоне телефонных мошенников) она уже не работает из-за больших сложностей.

«Я в последний день разговаривала с бабулей — она разревелась по телефону, очень переживала за деньги. В итоге я тоже заплакала и положила трубку — не выдержала. Потом я приняла еще несколько звонков и ушла. Взяла отпуск, но так из него и не вернулась», — рассказала бывшая телефонная мошенница.

По словам Кристины, она хотела обманывать россиян и похищать их деньги, но обманывать пенсионеров ей бывало очень сложно.

«Стариков вроде и обмануть легче всего, но и делать это не хочется. Знаю, что у нас есть кол-центры, которые скамят [обманывают — прим. «Ленты.ру»] по-жесткому: они притворяются ментами, говорят, что кто-то из близких попал в аварию. Вообще у нас тут у каждого есть хоть один знакомый, который работает в кол-центре. Но я рада, что ушла оттуда», — заключила она.

Подробности о том, как работают кол-центры телефонных мошенников, которые атакуют россиян из Украины, можно прочитать здесь.



Ранее Кристина рассказала, что телефонные мошенники из украинских кол-центров в день делают по 400-500 звонков, из которых порой лишь один бывает успешным.