Рэперша Карди Би раскрыла эффективный способ отрастить волосы

Американская рэп-исполнительница Карди Би раскрыла эффективный способ отрастить волосы. Об этом она рассказала в Twitter.

Так, на опубликованном снимке 30-летняя знаменитость продемонстрировала длинные пряди темного цвета. Помимо этого, она разместила фото, на которых показала, как за прошедшие годы удлинялись ее пряди. «Мои волосы очень сильно выросли!» — заявила она.

По словам звезды, изменить свой внешний вид ей помогло домашнее средство. Так, в комментариях к посту Карди Би призналась, что кипяченая луковая вода, которую делают из шелухи упомянутого овоща, помогает улучшить качество волос. «Вам нужен подходящий по типу локонов уход, который сделает их здоровыми. И тогда они пойдут в рост», — объяснила рэперша.

Ранее в июле врач-трихолог Татьяна Егорова назвала россиянкам три прически, которые приносят вред волосам. Самыми неудачными прическами она считает дреды, пучки и тугие хвосты. Специалист также уточнила, что цикл восстановления волоса составляет 21 день.

