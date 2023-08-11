Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 11 августа 2023Ценности

Рэперша Карди Би раскрыла эффективный способ отрастить волосы

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская рэп-исполнительница Карди Би раскрыла эффективный способ отрастить волосы. Об этом она рассказала в Twitter.

Так, на опубликованном снимке 30-летняя знаменитость продемонстрировала длинные пряди темного цвета. Помимо этого, она разместила фото, на которых показала, как за прошедшие годы удлинялись ее пряди. «Мои волосы очень сильно выросли!» — заявила она.

По словам звезды, изменить свой внешний вид ей помогло домашнее средство. Так, в комментариях к посту Карди Би призналась, что кипяченая луковая вода, которую делают из шелухи упомянутого овоща, помогает улучшить качество волос. «Вам нужен подходящий по типу локонов уход, который сделает их здоровыми. И тогда они пойдут в рост», — объяснила рэперша.

Ранее в июле врач-трихолог Татьяна Егорова назвала россиянкам три прически, которые приносят вред волосам. Самыми неудачными прическами она считает дреды, пучки и тугие хвосты. Специалист также уточнила, что цикл восстановления волоса составляет 21 день.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Шольц прокомментировал дискуссии о поставках Taurus Украине

    Психолог рассказала о пользе курортных романов для людей старше 50

    Голый мужчина устроил дебош в храме в Севастополе и попал на видео

    Российского учителя арестовали за домогательства к третьекласснице

    Трэвел-журналист назвал секретный способ занять свободный лежак у бассейна

    Россиян предупредили об уловке застройщиков с повышением цен

    Рэперша Карди Би раскрыла эффективный способ отрастить волосы

    Дана Борисова в купальнике продемонстрировала несовершенства фигуры

    Шахтеры из Сербии нашли древнеримский корабль

    Раскрыт секрет выполнения «китайского стульчика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости