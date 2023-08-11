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13:56, 11 августа 2023Культура

Директор Лады Дэнс рассказал о сложностях певицы с речью

Директор Лады Дэнс рассказал, что певица испытывает сложности с речью

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) Сергей Пудовкин поделился подробностями состояния артистки после серьезного ДТП. Об этом он сообщил в разговоре с «Московским комсомольцем».

«Видео будет записано через несколько дней, сейчас есть косметические проблемы, которые мешают сделать видеообращение. К тому же, есть сложности с речью, но Лада идет на поправку», — поведал медиаменеджер.

Пудовкин также выразил надежду на то, что у артистки начнется быстрый реабилитационный процесс после нескольких хирургический операций. Он добавил, что медики уделяют особое внимание «минимизации последствий перенесенной аварии, особенно на лице».

Ранее исполнительница впервые обратилась к поклонникам после серьезной автомобильной аварии.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала певица, произошло 5 августа на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно. В автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

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    Анастасия Астахова
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