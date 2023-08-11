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11:34, 11 августа 2023Культура

Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП

Певица Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП
Лада Дэнс

Лада Дэнс. Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Globallookpress.com

Российская певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) впервые обратилась к поклонникам после серьезной автомобильной аварии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница отметила, что на данный момент ей сложно быть активной в соцсетях, также она поблагодарила поклонников за поддержку. «С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — написала она, уточнив, что вскоре лично сообщит информацию о своем состоянии.

Ранее были опубликованы первые фотографии Лады Дэнс после ДТП. На размещенных фото видно, что в результате ДТП артистка получила травмы лица. Помимо этого, на кадрах исполнительница предстала с перебинтованной головой.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала певица, произошло 5 августа на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно. В автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

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    Варвара Кошечкина
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