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11:28, 11 августа 2023Силовые структуры

Толпа подростков окружила и обзывала женщину с детьми из-за ее внешности

В Екатеринбурге 13 подростков издевались над женщиной из-за ее внешности

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Во дворе одного из домов Екатеринбурга подростки окружили местную жительницу с двумя детьми и начали задирать ее — толкать и обзывать. Об этом сообщает E1.RU.

По словам соседей, у женщины есть дефекты внешности, из-за которых 13 подростков и начали издеваться над ней. Молодые люди шли за екатеринбурженкой до самого подъезда, угрожали, а потом некоторые из них даже зашли с ней внутрь дома. На все угрозы женщина отвечала, что вызовет полицию.

Соседка пострадавшей отметила, что подростки довели ее до истерики, и сейчас она боится выходить из дома.

Ранее в Свердловской области двое мужчин избили девушку из-за внешности. Позднее их задержали.

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    Варвара Митина
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