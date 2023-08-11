В Харьковской области заявили о планах принудительно эвакуировать детей

Глава Харьковской ОВА Синегубов: возможна принудительная эвакуация детей

Рассматривается возможность принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктов Купянского района и города Купянска. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«По нашим данным, осталось 523 ребенка. Все эвакуированные получают гуманитарную помощь и временное жилье», — сказал он.

Синегубов уточнил, что продолжается обязательная эвакуация гражданского населения из Купянского района. За первые два дня из населенных пунктов вблизи зоны боевых действий было вывезено 33 человека, добавил он.

9 августа власти Харьковской области допустили вариант обязательной эвакуации более 11 тысяч человек, проживающих в прифронтовых населенных пунктах Купянского района. В тот же день глава военной администрации Купянского района Харьковской области Андрей Канашевич призвал жителей покинуть свои дома и эвакуироваться из-за российского наступления.