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13:12, 11 августа 2023Бывший СССР

В Харьковской области заявили о планах принудительно эвакуировать детей

Глава Харьковской ОВА Синегубов: возможна принудительная эвакуация детей

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Рассматривается возможность принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктов Купянского района и города Купянска. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«По нашим данным, осталось 523 ребенка. Все эвакуированные получают гуманитарную помощь и временное жилье», — сказал он.

Синегубов уточнил, что продолжается обязательная эвакуация гражданского населения из Купянского района. За первые два дня из населенных пунктов вблизи зоны боевых действий было вывезено 33 человека, добавил он.

9 августа власти Харьковской области допустили вариант обязательной эвакуации более 11 тысяч человек, проживающих в прифронтовых населенных пунктах Купянского района. В тот же день глава военной администрации Купянского района Харьковской области Андрей Канашевич призвал жителей покинуть свои дома и эвакуироваться из-за российского наступления.

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    Кристина Есикова
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