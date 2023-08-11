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12:13, 11 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала группу руководителей российского фонда ЖКХ

ФСБ задержала группу руководителей белгородского фонда ЖКХ за коррупцию

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Белгородской области сотрудники регионального УФСБ задержали преступную группу руководителей регионального фонда ЖКХ и Центра экологической безопасности. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, фигуранты создали схему, по которой могли получать крупные взятки от бизнесменов. Отмечается, что задержанных отправили в СИЗО, против них возбудили уголовные дела. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержали бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева за коррупцию. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Он отвечал за ЖКХ.

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    Екатерина Власова
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