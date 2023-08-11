Силовики нашли арсенал в доме 59-летнего жителя Херсонской области

Сотрудники ФСБ и МВД нашли оружие и боеприпасы в доме жителя Херсонской области

В Херсонской области силовики нашли оружие и боеприпасы в доме 59-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейским рассказали, что житель Скадовска хранит дома арсенал. Сотрудники МВД и ФСБ действительно нашли у него два автомата АК-74, 856 патронов, три подсумка для боекомплекта и 12 магазинов для АК-74.

Находки изъяли и отправили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Херсонской области.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) саперы Росгвардии в течение недели проверили более 160 объектов и обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства.