Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:02, 11 августа 2023Силовые структуры

Силовики нашли арсенал в доме 59-летнего жителя Херсонской области

Сотрудники ФСБ и МВД нашли оружие и боеприпасы в доме жителя Херсонской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Херсонской области силовики нашли оружие и боеприпасы в доме 59-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейским рассказали, что житель Скадовска хранит дома арсенал. Сотрудники МВД и ФСБ действительно нашли у него два автомата АК-74, 856 патронов, три подсумка для боекомплекта и 12 магазинов для АК-74.

Находки изъяли и отправили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Херсонской области.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) саперы Росгвардии в течение недели проверили более 160 объектов и обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой. Чем он важен?

    Мужчина избавился от депрессии благодаря неизлечимой болезни

    В ФРГ призвали активнее противостоять спецслужбам РФ из-за шпионского скандала

    МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Москве

    ВС России взяли под контроль трассу на Орловку на авдеевском направлении

    Медведев порассуждал о капитуляции Украины

    Разведка Новой Зеландии обвинила Китай в иностранном вмешательстве

    Украинская теннисистка рассказала о взаимодействии с россиянами на турнирах

    Большинство россиян пожаловались на работу в выходные без оплаты

    Перечислены самые современные парки Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости