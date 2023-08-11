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14:36, 11 августа 2023Забота о себе

Врач рассказала о способах борьбы с грибком ногтей

Подолог Койнова призвала не пользоваться народными методами при лечении грибка

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

При лечении грибка ногтей нельзя пользоваться народными методами, предупреждает подолог Анжелика Койнова. Врач рассказала «Ленте.ру» о способах борьбы с этой распространенной болезнью.

«Онихомикоз, или грибок ногтей — болезнь распространенная и довольно упрямая, — говорит врач. При этом существует огромное количество мифов о лечении, включая необходимость хирургического удаления ногтей или спиливания их до основания, а также множество народных рецептов, следовать которым нельзя».

Стадий развития грибка несколько, но, если внимательно относиться к ногтям, можно заметить его признаки на начальном этапе (гипертрофическая форма). В это время ноготь меняет цвет, превращаясь из приятного розового в мутный, говорит Койнова.

Затем начинается частичная деформация ногтя, а в его структуре появляются белые и желтые фрагменты. Третью стадию не заметить уже и вовсе сложно: ноготь становится пористым, рассыпается, края неровные и утолщенные, оголяется ногтевое ложе

Анжелика Койноваподолог

Врач предупредила, что на запущенной стадии развития грибка могут начаться воспалительные процессы в тканях. Это грозит поражением всего организма.

Грибок начинается со стопы, и критической ошибкой является местная обработка одних лишь ногтей, отмечает собеседница «Ленты.ру». Во время лечения необходимо соблюдать диету, исключающую хлебобулочные и молочные изделия, — всего, что может способствовать размножению грибной флоры.

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По словам Койновой, в некоторых случаях назначают прием иммуномодуляторов. В ходе лечения врач контролирует показатели печени пациента, периодически назначая пересдачу биохимического анализа крови.

От пациента требуется дисциплинированность в выполнении бытовых указаний. Для того чтобы избавиться от грибка, нужно не только применять препараты, но и проводить дезинфекцию помещений, обуви, носков и постельного белья

Анжелика Койноваподолог

«Дважды в день пациенту необходимо обрабатывать ногти и стопы лекарствами и раз в месяц приходить к подологу на прием, чтобы врач удалил отмирающий слой, обработал пластину и, конечно, похвалил вас за усердие. Ведь именно оно в сочетании с компетенцией врача избавляет от упрямого грибка», — заключила Койнова.

Ранее эксперт Ольга Новикова предупредила россиянок об опасности ношения наращенных ногтей. Она отметила, что искусственные ногти травмируют настоящие.

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    Вера Владзиевская
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