Галь Гадот снялась в прозрачном платье для журнала

Израильская актриса и модель Галь Гадот снялась в откровенном наряде для обложки журнала Flaunt Magazine. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В рамках фотосессии знаменитость примерила черное корсетное платье длины макси из прозрачной ткани с рукавами-перчатками итальянского бренда Dolce & Gabbana. При этом 38-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» сделала небрежную укладку и макияж в нюдовой гамме и дополнила образ остроносыми туфлями на шпильках марки By Far.

Кроме того, артистка надела белую ажурную юбку солнце и коричневый распахнутый жакет Prada на голое тело. Также она предстала в еще двух черных платьях — длины мини и макси — брендов Ferragamo и Loewe.

Ранее в августе популярная австралийская поп-певица Кайли Миноуг снялась в откровенном образе для сентябрьского номера журнала Perfect Magazine. На обложке 55-летняя исполнительница предстала в черном купальнике с открытой спиной, который также обнажал ее ягодицы.