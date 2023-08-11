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16:45, 11 августа 2023Среда обитания

В Турции начали готовиться к землетрясению

Галатский мост в Стамбуле закроют на ремонт для повышения сейсмостойкости

Фото: Umit Bektas / Reuters

Галатский мост в центре турецкого Стамбула 13 августа закроют на 40 дней на ремонт для повышения его сейсмостойкости. Об этом пишет издание Nasıl Bir Ekonomim.

В рамках ремонта разводного моста планируется заменить асфальт и деформационные швы. Кроме того, специалисты собираются облегчить подъемную систему моста, сняв с опорной части и настилов излишний вес. Кроме того, будет заменена система гидроизоляции моста. На время ремонта водителям предложено пользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее известный турецкий сейсмолог Джеляль Шенгер заявил, что в случае землетрясения Стамбул ждут тяжелые последствия, в том числе голод и эпидемии.

Турецкие ученые заявляли о 50-процентной вероятности землетрясения магнитудой 7,2-7,6 до 2030 года. Оно может произойти при активации разлома в Мраморном море. В результате подземных толчков могут быть разрушены не менее 90 тысяч зданий.

Турецкие власти в июле объявляли о начале подготовки к сейсмическому явлению. По словам министра экологии и градостроительства Мехмета Озхасеки, в Стамбуле в зоне риска находятся около 1,5 миллиона построек, в зоне повышенного риска — 600 тысяч.

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    Мария Черкасова
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