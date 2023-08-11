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14:52, 11 августа 2023Моя страна

В Махачкале пройдет концерт к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

В Махачкале пройдет концерт к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

В Махачкале 20 августа пройдет концерт «О тебе я думаю» к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры республики, на концерте прозвучат стихи Гамзатова.

«20 августа в Дагестанском театре оперы и балета состоится премьера музыкально-драматического концерта „О тебе я думаю“. Проект посвящен 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В основу концерта легла вокально-хоровая музыка, написанная на стихи поэта, объединяющая в единую драматургическую линию музыкальный и поэтический пласты», — сообщили в пресс-службе.

Проект реализуется на средства гранта правительства России, билеты уже поступили в продажу.

Ранее сообщалось, что в исторических парках «‎Россия — моя история» в этом году откроется мультимедийная выставка «Век Расула. Грани личности», посвященная 100-летию со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова.

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