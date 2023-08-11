Белла Хадид вернулась к работе после лечения тяжелой болезни

Модель Белла Хадид вернулась к работе после лечения обострения болезни Лайма

Американская модель Белла Хадид, которая в течение последних месяцев проходила лечение из-за обострения болезни Лайма, вернулась к работе. Об этом она сообщила в личном TikTok-аккаунте, насчитывающем 8,5 миллиона подписчиков.

26-летняя знаменитость поделилась видео, на котором показала бэкстейдж со съемки. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена с белом кроп-топе на завязках и с ярким макияжем на лице. Волосы инфлюэнсерша распустила и уложила волнами. «Впервые вернулась на площадку после пяти месяцев отсутствия», — подписала Хадид публикацию.

При этом супермодель не уточнила, для какого бренда проводилась фотосессия.

Известно, что болезнь Лайма была диагностирована у Беллы Хадид в 2012 году. В апреле она призналась, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в корневой канал одного из зубов попала инфекция, которая повлияла на обострение заболевания.