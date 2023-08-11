В заброшенном доме под Херсоном обнаружили тубусы с зенитными ракетами

В Херсонской области участковый нашел тубусы с зенитными ракетами

В Херсонской области участковый обнаружил тубусы с зенитными ракетами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, опасную находку полицейский заметил в заброшенном полуразрушенном доме в селе Отрадовка около Геническа. Саперы осмотрели боеприпасы и поняли, что они повреждены и непригодны к транспортировке. Вскоре их уничтожат.

Ранее стало известно, что в Херсонской области силовики нашли оружие и боеприпасы в доме 59-летнего местного жителя. Полицейским рассказали, что житель Скадовска хранит дома арсенал. Сотрудники МВД и ФСБ действительно нашли у него два автомата АК-74, 856 патронов, три подсумка для боекомплекта и 12 магазинов для АК-74.