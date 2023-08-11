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00:35, 11 августа 2023Мир

Байдена призвали заняться проблемами США вместо помощи Украине

Конгрессмен Госар призвал Байдена заняться проблемами США вместо помощи Украине
Пол Госар

Пол Госар. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар раскритиковал новое предложение президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Госар призвал Байдена заняться проблемами США вместо помощи Украине и подчеркнул, что гораздо стоящим усилием было бы поставить проблемы страны на первое место. По его мнению, следует выделить Соединенным Штатам ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую «вторгаются семь миллионов нарушителей».

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Среди других проблем, заслуживающих внимания, Госар указал разгул насильственной преступности, распространение наркотиков в США, высокий уровень бездомности и «бесчисленное число ветеранов, которые спят прямо на тротуарах».

Ранее сообщалось, что Байден решил запросить у Конгресса 13 миллиардов долларов на поддержку Киева. Он также призвал выделить 8,5 миллиарда долларов для оказания экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам.

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    Марина Совина
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