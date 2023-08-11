Байдена призвали заняться проблемами США вместо помощи Украине

Конгрессмен Госар призвал Байдена заняться проблемами США вместо помощи Украине

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар раскритиковал новое предложение президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Госар призвал Байдена заняться проблемами США вместо помощи Украине и подчеркнул, что гораздо стоящим усилием было бы поставить проблемы страны на первое место. По его мнению, следует выделить Соединенным Штатам ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую «вторгаются семь миллионов нарушителей».

Среди других проблем, заслуживающих внимания, Госар указал разгул насильственной преступности, распространение наркотиков в США, высокий уровень бездомности и «бесчисленное число ветеранов, которые спят прямо на тротуарах».

Ранее сообщалось, что Байден решил запросить у Конгресса 13 миллиардов долларов на поддержку Киева. Он также призвал выделить 8,5 миллиарда долларов для оказания экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам.