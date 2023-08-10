Байден решил запросить у Конгресса 13 миллиардов долларов на поддержку Украины

AP: Байден запросит у Конгресса США 13 миллиардов долларов на поддержку Украины

Президент США Джо Байден 10 августа запросит у Конгресса США еще более 13 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на собственные источники.

Также ожидается, что администрация Соединенных Штатов запросит у законодателей еще порядка 12 миллиардов долларов на устранение последствий стихийных бедствий на территории США.

Уточняется, что Байден и его команда по нацбезопасности уверяют в готовности поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Но при этом в частных разговорах члены американской администрации предупреждали Украину, что «терпение Конгресса не безгранично».

Ранее сообщалось, что счетная палата Украины вместе с союзниками из Вашингтона проведут два аудита средств, которые касаются прямой бюджетной поддержки США для Киева. Как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, первый аудит затронет выплаты зарплат учителям, сотрудникам высших учебных заведений, а также помощь внутренне перемещенным лицам и предпринимателям, которые потеряли доход.