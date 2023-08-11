Названа причина отказаться от покупки iPhone 15

Инсайдер URedditor заявил, что iPhone 15 почти не будет отличаться от iPhone 14

Известный инсайдер под ником URedditor предостерег пользователей от покупки смартфонов Apple нового поколения. Об этом сообщает BGR.

По словам специалиста, устройства поколения iPhone 15 будет мало отличаться от девайсов серии iPhone 14. «Говорю вам прямо — эти смартфоны будут просто посредственными, они не стоят того», — заявил URedditor. Основной причиной отказа от новых гаджетов автор назвал тот факт, что Apple приберегла инновационные функции для аппаратов серии iPhone 16.

Инсайдер рассказал, что ранее в компании планировали выпустить принципиально новый флагман iPhone 15 Ultra, который бы значительно отличался от других смартфонов бренда. Однако в итоге в фирме решили минорно обновить актуальное поколение.

Apple представит крупное обновление смартфонов в 2024 году. По словам источника, флагманы iPhone 15 Pro и 16 Pro Max получат увеличенный экран, топовый процессор A18 Bionic, перископический объектив камеры. URedditor также заметил, что в корпорации «экспериментируют с разными вещами», что означает выпуск «что-то более многообещающего» в 2024 году.

Ранее инсайдеры рассказали, что iPhone 15 Pro выйдет с шестиядерным процессором и 6 гигабайтами памяти. Так как A17 дорого обходится в производстве, то стартовые модели iPhone 15 и 15 Plus будут оснащены более доступным чипом A16 Bionic.