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20:09, 11 августа 2023Наука и техника

Apple косвенно подтвердила выход новых iPhone

9to5Mac: в коде tvOS 17 обнаружили упоминание новых смартфонов Apple

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Компания Apple косвенно подтвердила, что будущей осенью выйдут четыре новых смартфона бренда. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа сослались на Twitter-блогера под ником aaronp613, который изучил исходный код бета-версии tvOS 17 — операционной системы для приставок Apple TV. Оказалось, что инженеры корпорации добавили в код упоминание четырех смартфонов - под идентификаторами iPhone 15,4, iPhone 15,5, iPhone 16,1, iPhone 16,2.

Авторы медиа объяснили, что Apple обычно добавляет информацию о новых смартфонах в свои ОС, которые успешно обнаруживают энтузиасты. Специалисты объяснили, что девайсы разделены по семействам микросхем, на которых они базируются. Так, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14 и iPhone SE 3-го поколения были основаны на одной микросхеме и обозначались как iPhone 14,x.

В материале отмечается, что присутствие идентификаторов iPhone 16,1 и iPhone 16,2 может четко говорить о том, что флагманские iPhone 15 Pro и 15 Pro Max выйдут с процессором нового поколения Apple A17 Bionic.

Ранее инсайдеры сообщили, что Apple анонсирует новые смартфоны серии iPhone 15, проведя заранее записанную на видео презентацию. Презентация должна состоятся 13 сентября, но может быть перенесена на день раньше.

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    Андрей Ставицкий
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