Финский хоккейный клуб раскритиковали из-за «российской» символики

Финский «Йокерит» раскритиковали из-за символики, похожей на российскую

Финский хоккейный клуб «Йокерит» раскритиковали из-за символики, похожей на российскую. Об этом сообщает Iltalehti.

По информации источника, болельщиков возмутила красная звезда на джерси команды — реклама компании Red Carpet, занимающейся фестивальной деятельностью. Фанаты напомнили, что красная звезда — символ коммунизма и России. Отмечается, что возмущение было связано с тем, что «Йокерит» выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Команда принесла извинения и подчеркнула, что с красной звездой связано много негативного исторического и политического подтекста. В следующих матчах клуба цвет звезды будет изменен.

В мае 2022 года Финский хоккейный союз запретил вызывать в национальную команду игроков, которые продолжат сотрудничество с КХЛ. До этого «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в лиге.