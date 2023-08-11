Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:52, 11 августа 2023Бывший СССР

В Киеве назвали последствия ошибок Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Купянск может повторить судьбу Артемовска

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что Купянск повторит судьбу Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

По его словам, момент потери города приближается, после этого российские войска выйдут на Харьков. «Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями», — назвал последствия ошибок украинского лидера Соскин.

Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволили российским войскам перейти в наступление на Харьковском направлении. Происходящие события говорят о том, что Зеленский не в состоянии защитить страну, заключил экс-советник.

10 августа сообщалось, что до Купянска российской армии осталось пройти семь километров. Военные вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населенных пунктов перед Купянском.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что взятие под контроль Купянска необходимо для освобождения дорог на Краматорск. О значимости населенного пункта также свидетельствуют усилия украинских войск по защите территории.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после 7 лет судов. Из-за чего распался звездный брак?

    Украинские власти обвинили Израиль в поддержке России и захотели отменить безвиз

    Мадонна решила избавиться от семейной винодельни

    Центробанк назвал реальный уровень снижения курса рубля

    Власти ФРГ попросили производителя ракет Taurus ограничить их радиус действия

    В ВСУ назвали целью ударов по западу Украины будущих пилотов F-16

    Нудисты в Европе запустили кампанию против одетых туристов

    Африканец попытался ввести в Россию бриллиантового Иисуса и попался

    В российском регионе произошло землетрясение

    Оценена вероятность силового сценария освобождения президента Нигера Францией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости