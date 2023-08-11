Экс-советник Кучмы Соскин: Купянск может повторить судьбу Артемовска

Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что Купянск повторит судьбу Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

По его словам, момент потери города приближается, после этого российские войска выйдут на Харьков. «Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями», — назвал последствия ошибок украинского лидера Соскин.

Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволили российским войскам перейти в наступление на Харьковском направлении. Происходящие события говорят о том, что Зеленский не в состоянии защитить страну, заключил экс-советник.

10 августа сообщалось, что до Купянска российской армии осталось пройти семь километров. Военные вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населенных пунктов перед Купянском.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что взятие под контроль Купянска необходимо для освобождения дорог на Краматорск. О значимости населенного пункта также свидетельствуют усилия украинских войск по защите территории.