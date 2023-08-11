Легенда МЮ назвал условие возвращения Головина в РПЛ

Канчельскис заявил, что Головин появится в РПЛ, если клубы вернутся в еврокубки

Бывший футболист сборной России и легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал условие, при котором полузащитник «Монако» Александр Головин может рассмотреть вариант возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, хавбек может задуматься об этом, если российские клубы вернутся в еврокубки. «Он играет в команде, которая может претендовать на первое место в Лиге 1, играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а мы где играем?» — заявил Канчельскис.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.