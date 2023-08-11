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15:55, 11 августа 2023Экономика

Крупнейший покупатель российской нефти смирился с ее подорожанием

Bloomberg: Индия продолжила скупать нефть из России даже после ее удорожания
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Индия, которая является основным покупателем российской нефти Urals, смирилась с растущими ценами, поскольку эта марка сырья все равно остается одной из самых доступных на глобальном рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков агентства Argus.

Ранее скидка на Urals к дубайскому сорту Dubai Crude находилась на уровне 20 долларов за баррель, в настоящее время это около 8 долларов. По состоянию на 10 августа цена на российское сырье, поставляемое на западное побережье Индии, с учетом транспортных расходов по доставке приблизилась к 83 долларам. При этом месяцем ранее этот показатель составлял лишь 70 долларов.

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Несмотря на удорожание, четыре нефтеперерабатывающих завода из Индии продолжили закупать российскую нефть. Там объяснили это решение более выгодными ценами по сравнению с ближневосточными сортами. Главный экономист Citigroup в Индии Самиран Чакраборти допустил, что азиатская страна будет приобретать нефть из России до тех пор, пока скидки на нее не станут «перевешивать более высокие логистические издержки».

Ранее сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2023 года Россия в 11 раз нарастила поставки сырья в Индию по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и стала крупнейшим нефтяным импортером для Дели. Объем экспорта российской нефти за январь-май составил почти 37 миллионов тонн и оказался больше, чем за весь прошлый год (33,4 миллиона).

Россия начала перенаправлять поставки нефти с европейского на азиатский рынок после усиления западных санкций против Москвы весной 2022 года. С 5 декабря вступило в силу сырьевое эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки нефти из России морским путем и ценовой потолок, запрещающий перевозки и страхование купленной из России нефти по стоимости выше 60 долларов за баррель. На этом фоне ключевыми потребителями российского сырья стали Индия и Китай.

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    Анатолий Акулов
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