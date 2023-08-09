Индия рекордно нарастила поставки российской нефти

Экспорт нефти из России в Индию за 5 месяцев 2023 года вырос в 11 раз

За первые пять месяцев 2023 года Россия нарастила поставки нефти в Индию в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на статистику Минпромторга Индии пишут «Ведомости».

Объем экспорта российской нефти за январь-мая составил почти 37 миллионов тонн, что уже превышает показатель за весь прошлый год — 33,4 миллиона тонн. Россия является крупнейшим поставщиком этого сырья в Индию, за ней следуют Ирак (21,4 миллиона тонн) и Саудовская Аравия (17,5 миллиона тонн), которые по итогам пяти месяцев прошлого года занимали две первые строчки в топе импортеров нефти.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил, что Индия остается важнейшим направлением для импорта российской нефти, несмотря на то, что в последние месяцы объем поставок сокращается после снижения экспорта в рамках сделки ОПЕК+. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавил, что по этой причине в августе-сентябре отгрузки российской нефти продолжат снижаться.

Поставки российской нефти в Индию стали расти после усиления западных санкций против России весной 2022 года, когда страна потеряла своего крупнейшего покупателя, Евросоюз. С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из России морским путем, тогда же начал действовать потолок цен на сырье, который запрещает перевозить и страховать купленную у России нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

В результате Россия начали перенаправлять потоки нефти на восток, в основном в Китай и Индию. Но если до введения санкций КНР входила в список крупнейших покупателей российского сырья, то Индия импортировала только небольшие объемы. В 2022 году экспорт нефти в Индию вырос в 19 раз до 41 миллиона тонн, заявил в июне вице-премьер Александр Новак.