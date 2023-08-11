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11:20, 11 августа 2023Среда обитания

Отключения света в российском регионе объяснили нехваткой денег

«Россети»: в Дагестане отключили свет из-за нехватки денег

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Перебои с подачей электричества в Дагестане связаны с недостаточным финансированием. О том, что в российском регионе отключили свет из-за нехватки денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу энергетической компании «Россети».

В организации объяснили, что более 78 процентов электросетевого оборудования в Дагестане выработало нормативный срок. Сетевые компании испытывают дефицит средств на восстановление и модернизацию инфраструктуры на протяжении нескольких нет. Это происходит из-за тарифных ограничений, низкой платежной дисциплины и массовых незаконных подключений к сетям.

Ситуацию должна изменить разработанная с участием Минэнерго программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на сумму 11,8 миллиарда рублей, однако таких средств нет. «Региональный тариф не покрывает все необходимые мероприятия. Федеральным бюджетом в 2022-2023 годах из этой суммы предусмотрено 1,99 миллиарда рублей. Источники финансирования на оставшуюся сумму не определены», — рассказали в «Россетях».

Ранее в августе город Орел начал искать желающих дать в долг. Местная мэрия разместила на портале «Госзакупки» аукцион, сделав соответствующее объявление.

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