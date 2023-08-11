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12:24, 11 августа 2023Экономика

Доходы России от экспорта нефти оценили

МЭА: Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от нефтяного экспорта

Фото: Angus Mordant / Reuters

Россия в июле получила крупнейшую с ноября 2022 года выручку от нефтяного экспорта — 15,3 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) пишет «Прайм».

На рост доходов от поставок топлива за рубеж на 2,5 миллиарда повлияли увеличение цен на нефть в сочетании с сокращением скидок на российские сорта, сказано в документе. Отмечается, что выручка от экспорта нефтепродуктов за месяц выросла заметнее, чем от поставок сырой нефти. При этом в годовом выражении суммарный доход в июле сократился на 4,1 миллиарда долларов.

Объем российского нефтяного экспорта в прошлом месяце сохранился на уровне июня, 7,3 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство. Сокращение объемов поставки сырой нефти на 200 тысяч баррелей в сутки было компенсировано ростом поставок нефтепродуктов, сказано в докладе.

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При этом МЭА считает, что Москва «более чем выполнила» свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Россия снизила добычу в июле к предыдущему месяцу еще на 50 тысяч баррелей в сутки, до 9,4 миллиона баррелей, отмечают эксперты.

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE 10 августа стоимость нефти побила новый рекорд. Цена эталонного сорта Brent впервые с 27 января превысила отметку в 88 долларов. Также подорожала и нефть марки WTI — сентябрьские фьючерсы выросли в цене до 84,8 доллара за баррель. Нефть растет в цене на фоне снижения предложения на рынках — в июле крупнейшие экспортеры топлива снизили добычу до минимума за два года.

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