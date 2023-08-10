Цены на нефть рекордно выросли

Стоимость нефти превысила 88 долларов за баррель впервые с 27 января

В ходе торгов в четверг, 10 августа, стоимость нефти побила новый рекорд — впервые с 27 января котировки превысили отметку в 88 доллларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В верхней точке цена эталонного сорта Brent достигала 88,09 доллара за баррель. На момент написания материала котировки отскочили от пика до 87,9 доллара. Параллельно дорожает нефть марки WTI — сентябрьские фьючерсы выросли в цене до 84,8 доллара за баррель.

Нефть растет в цене на фоне сокращения мирового предложения. В июле крупнейшие экспортеры топлива, входящие в ОПЕК+, снизили добычу нефти до минимума за два года. При этом пик роста, скорее всего, еще не достигнут.

Американское Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз по средней цене Brent на 2023 год с 83 до 86 долларов за баррель. «Мы ожидаем, что сокращение добычи в сочетании с ростом спроса приведет к снижению мировых запасов нефти и окажет повышательное давление на цены на нефть до конца текущего года», — заявили в EIA.

Ранее поддерживавшие российскую валюту нефтяные котировки с недавнего времени не оказывают влияния на рубль. С начала года российская валюта подешевела к доллару на 23 процента, на этой неделе рубль продолжает ставвить новые рекорды и может пробить психологическую отметку в 100 рублей за доллар. На момент написания заметки курс доллара составляет 96,9 рубля, евро — 106,8 рубля.