Боррель потребовал немедленно освободить президента Нигера

Глава внешней политики ЕС Боррель потребовал освободить президента Нигера

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил беспокойство в связи с тем, что свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума фактически держат в заложниках, и потребовал его немедленного освобождения без предварительных условий. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

«Евросоюз выражает свою глубокую озабоченность перед лицом ухудшения условий содержания президента Базума и его семьи, которые, согласно последней информации, лишены пищи, электричества и базовых услуг уже в течение нескольких дней», — написал Боррель.

Организаторы переворота в Нигере уже предупреждали, что в случае военной интервенции ликвидируют Базума. Его отстранили от власти в конце июля. Другие африканские страны требуют от мятежников отказаться от власти и немедленно освободить политика, угрожая военным вторжением.