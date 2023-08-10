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19:37, 10 августа 2023Мир

Мятежники в Нигере пригрозили ликвидировать президента в случае интервенции

AP: мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Мятежники в Нигере заявили и.о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что ликвидируют задержанного президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на два высокопоставленных источника.

Как уточняет AP, Базум, предположительно, находится в заложниках в президентском дворце в Ниамее.

Нуланд посетила Нигер в понедельник, 7 августа, где и провела встречу с представителями военных, ранее отстранивших от власти президента страны. По словам дипломата, «переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными».

О применении силы против мятежников говорили в Сообществе стран Западной Африки. Там заявляют о готовности начать интервенцию в том случае, если мятежники не откажутся от власти и не уступят ее Базуму.

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    Елизавета Наумова
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