Мятежники в Нигере пригрозили ликвидировать президента в случае интервенции

AP: мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции

Мятежники в Нигере заявили и.о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что ликвидируют задержанного президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на два высокопоставленных источника.

Как уточняет AP, Базум, предположительно, находится в заложниках в президентском дворце в Ниамее.

Нуланд посетила Нигер в понедельник, 7 августа, где и провела встречу с представителями военных, ранее отстранивших от власти президента страны. По словам дипломата, «переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными».

О применении силы против мятежников говорили в Сообществе стран Западной Африки. Там заявляют о готовности начать интервенцию в том случае, если мятежники не откажутся от власти и не уступят ее Базуму.