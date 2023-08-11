Овечкин ответил на вопрос об отмене русской культуры в США

Хоккеист Овечкин заявил, что не чувствует отмены русской культуры в США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос об отмене русской культуры в США. Его слова приводит ТАСС.

Хоккеист заявил, что не чувствует отрицательного отношения к россиянам. «В Вашингтоне все шикарно. Болельщики относятся ко мне тепло», — подчеркнул 37-летний спортсмен.

В феврале Овечкин вспомнил впечатления от переезда в США. Хоккеист сравнил первый приезд в Вашингтон с попаданием в тюрьму. Он добавил, что на тот момент не знал английского и не мог даже посмотреть телевизор.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.