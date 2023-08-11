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15:52, 11 августа 2023Наука и техника

Рынок ПК восстановился

JPR: поставки процессоров для ПК во втором квартале выросли на 17 процентов

Фото: Jon Cherry / Getty Images

Рынок персональных компьютеров начал демонстрировать признаки восстановления. Об этом сообщается в отчете исследовательской фирмы John Peddie Research (JPR).

По оценке аналитиков организации, во втором квартале 2023-го общие поставки процессоров для компьютеров выросли на 17 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Лидером отрасли оказалась Intel, которая увеличила свою долю на 23 процента, доля AMD сократилась на 5,3 процента.

Объем поставок оценили в 53,6 миллиона единиц. Однако этот показатель все еще ниже данных аналогичного периода прошлого года. Лидерство Intel объяснили выходом новых доступных ноутбуков и настольных ПК, в которых использовались процессоры компании.

«Увеличение поставок процессоров по сравнению с прошлым кварталом является позитивным фактором на фоне новостей об удручающих результатах за последние два года», — отметил аналитик JPR Джон Педди. Отчет John Peddie Research не противоречит данные Canalys, согласно которым рынок ПК восстановится к концу 2023 года.

В апреле объем специалисты IDC заявили, что объем поставок всех производителей ПК упал на 29 процентов — до 56,9 миллиона штук, что ниже уровня начала 2019 года. Причиной падения назвали сокращение спроса после его резкого всплеска во время пандемии, вызванного переходом на удаленную работу.

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    Андрей Ставицкий
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