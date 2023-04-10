Мировые поставки персональных компьютеров резко сократились

Bloomberg: поставки компьютеров от Apple рухнули на 40 процентов

Поставки персональных компьютеров (ПК) американского технологического гиганта Apple рухнули на 40,5 процента в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Согласно опубликованным данным, объем поставок всех производителей ПК упал на 29 процентов до 56,9 миллиона штук, что ниже уровня начала 2019 года. При этом падения продаж не избежал ни один из крупных брендов. Так, у Lenovo, Asus и Dell снижение составило более чем 30 процентов, а у HP — 24,2 процента. Эксперты называют одной из причин сокращение спроса после его резкого всплеска во время пандемии, вызванного переходом на удаленную работу.

С другой стороны, замедление потребительских расходов привело к накоплению избытков товара у производителей. Менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани уточнил, что несмотря на некоторое сокращение запасов за последние несколько месяцев, они по-прежнему намного превышают целевой уровень. По его мнению, даже при больших скидках избыток товарного запаса у дистрибьютеров и производителей ПК сохранится как минимум до середины года, а, возможно, и до третьего квартала.

Специалисты указали и на положительный момент для производителей. Некоторый спад на рынке дает возможность брендам внести изменения в производственные цепочки, что особенно актуально в текущий момент, когда многие компании начинают изучать варианты производства за пределами Китая. Apple продолжает расширять географию своих заводов, опасаясь нарушений в цепочке поставок, вызванных напряженностью в отношениях США и КНР.

По прогнозам IDC, в 2024 году рынок ПК может ждать подъем, вызванный необходимостью обновления устаревшего оборудования и восстановлением мировой экономики.

Ранее сообщалось, что во второй половине марта в России продажи смартфонов, планшетов, носимой электроники и других гаджетов замедлились, а склады с электроникой оказались переполнены. Снижение спроса по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составило около 30 процентов, на тот же процент сократился сбыт и по сравнению с январем 2023 года.