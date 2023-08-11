Раскрыто отношение россиян к переезду

«Яндекс Аренда» и Alter: 35 процентов россиян считают переезд приключением

Более трети (35 процентов) россиян воспринимают переезд в новое жилье как интересное приключение. Их отношение к перемене места жительства раскрыли в совместном исследовании эксперты «Яндекс Аренды» и психологической платформы Alter, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты провели опрос на платформе «Яндекс Взгляд», в котором приняли участие более тысячи совершеннолетних россиян по всей стране. По информации экспертов, за жизнь с переездом приходится сталкиваться приблизительно восьми из десяти россиян. 33,4 процента опрошенных уже меняли место жительства от двух до четырех раз, еще 24,2 процента — пять и более раз.

Что касается восприятия переезда, то 25 процентов респондентов видят в нем способ решения личных проблем: 37 процентам из них он помогает обрести личное пространство с учетом индивидуальных потребностей, еще 20 процентам — развить самостоятельность и независимость, 15 процентам — наладить личную жизнь.

Практически 87 процентов россиян пришли к выводу, что их переезд в отдельное жилье привел к позитивным изменениям. Так, у каждого четвертого респондента получилось создать пространство «под себя», у каждого пятого — повысить уровень самостоятельности и независимости. 15 процентов опрошенных с помощью переезда смогли улучшить качество жизни, а 10 процентов — наладить личную жизнь.

Наиболее подходящим временем для переезда из родительского дома 53 процента россиян считают возраст от 18 до 25 лет. Отдельное место жительства, убеждены 59 процентов респондентов, позволит молодым людям самостоятельно научиться вести хозяйство. Та же доля опрошенных считает, что переезд становится своевременным в случае обретения человеком финансовой независимости, а 47 процентов придерживаются мнения, что это необходимо при планировании собственной семьи.

В августе стало известно, что 53 процента россиян в ближайшем будущем хотели бы поменять место жительства внутри страны. 20 процентов планируют сделать это в течение года, а 33 процента — в течение нескольких лет.