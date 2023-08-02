Россияне массово захотели переехать внутри страны

«Яндекс Доставка»: 53 процента россиян хотели бы переехать внутри страны

Более 50 процентов россиян в ближайшем будущем хотели бы поменять местожительства внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Доставка».

О переезде из одного города страны в другой в ближайшее время массово задумались 53 процента опрошенных. 20 процентов планируют сделать это в течение года, 33 процента — в течение нескольких лет. При этом идея переехать ближе к пенсии нравится 10 процентам опрошенных.

Что касается россиян, которые мечтают о переезде, то 31 процент из них хотят жить у моря, 69 процентов переехали бы в более развитые города. В качестве причин смены местожительства опрошенные назвали улучшение жилищных условий (62 процента), построение карьеры (25 процентов), желание жить с любимым человеком (12 процентов) и отделение от родителей (10 процентов).

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что чаще всего россияне хотят переехать в Краснодарский край, Тюменскую и Калининградскую области. В список также вошли Свердловская и Воронежская области, а также Татарстан.