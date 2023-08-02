Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:54, 2 августа 2023Среда обитания

Россияне массово захотели переехать внутри страны

«Яндекс Доставка»: 53 процента россиян хотели бы переехать внутри страны

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

Более 50 процентов россиян в ближайшем будущем хотели бы поменять местожительства внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Доставка».

О переезде из одного города страны в другой в ближайшее время массово задумались 53 процента опрошенных. 20 процентов планируют сделать это в течение года, 33 процента — в течение нескольких лет. При этом идея переехать ближе к пенсии нравится 10 процентам опрошенных.

Что касается россиян, которые мечтают о переезде, то 31 процент из них хотят жить у моря, 69 процентов переехали бы в более развитые города. В качестве причин смены местожительства опрошенные назвали улучшение жилищных условий (62 процента), построение карьеры (25 процентов), желание жить с любимым человеком (12 процентов) и отделение от родителей (10 процентов).

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что чаще всего россияне хотят переехать в Краснодарский край, Тюменскую и Калининградскую области. В список также вошли Свердловская и Воронежская области, а также Татарстан.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Некоторые виды медицинской помощи в России станут платными

    Российские военные уничтожили итальянский ЗРК Spada в Херсонской области

    Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Исинбаеву

    Россияне массово захотели переехать внутри страны

    Журналистка сходила на эротический массаж для женщин и рассказала о впечатлениях

    Чехия разрешила гражданам присоединиться к ВСУ

    ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

    Пара продала ребенка ради смартфона и славы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости