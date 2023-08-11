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05:52, 11 августа 2023Мир

В Польше оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз

Do Rzeczy: Украину не примут в ЕС из-за коррупции и антидемократических законов

Фото: Yves Herman / Reuters

Польский журналист Лукаш Важеха прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз. Об этом он написал в материале для Do Rzeczy.

Важеха оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз и предположил, что страну не примут в объединение из-за коррупции и антидемократических законов.

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«Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова», — отметил он.

Журналист также назвал Украину коррумпированной квазиавторитарной страной, полной олигархов. По его мнению, Киев неспособен самостоятельно существовать. Страна также обладает огромной демографической проблемой в перспективе.

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    Марина Совина
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