Украинский психолог Хомяк: страна не сможет существовать без коррупции

Украинский психолог Олег Хомяк заявил, что страна перестанет существовать без коррумпированной системы. Об этом он высказался в интервью каналу Alpha Media.

Хомяк предрек Украине крах без коррупции и подчеркнул, что это проблема является не нарушением для страны, а несущей конструкцией.

«И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Это, может быть, ужасно выглядит. Коррупция придает смысл существованию государственной власти», — отметил он.

Эксперт добавил, что украинские власти напрасно надеются, что избавление от русского приведет к прогрессу. Он посчитал сумасшедшей идею о том, что бойкотирование, например, русского писателя-классика спровоцирует «расцвет» Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовые увольнения в рамках борьбы с коррупцией. «Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — объяснил он свои действия.