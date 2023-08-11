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08:19, 11 августа 2023Россия

Вспыхнувший ночью мощный пожар в Подмосковье попал на видео

Прокуратура Московской области показала кадры мощного ночного пожара в Одинцове

Вспыхнувший ночью мощный пожар в подмосковном Одинцове попал на видео. Кадры опубликовала прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Пожар был локализован на площади в 2 тысячи квадратов.

Взявшая на контроль расследование причин пожара прокуратура Москвской области не приводила информацию о пострадавших.

Известно, что пожар вспыхнул на складе, расположенном на улице Зеленая в городе Одинцово.

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    Марк Леонов
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