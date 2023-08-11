Ущерб от рисового эмбарго Индии оценили

Reuters: эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллионов тонн риса

Запрет правительства Индии о вывозе из страны всех сортов риса, кроме басмати, привел к нехватке десяти миллионов тонн этой зерновой культуры на глобальном рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

В дальнейшем проблемы могут усугубиться за счет аналогичных мер со стороны других крупных аграрных экспортеров. Подобные шаги будут обусловлены стремлением компенсировать выпавшие объемы предложения на глобальном агрорынке. Если такой сценарий реализуется, это может привести к еще большему росту продовольственной инфляции в мире, предупреждают эксперты.

Недавнее экспортное ограничение Индии во многом идентично запрету, который власти азиатской страны ввели в 2007 и 2008 годах. Тогда подобные меры привели к «эффекту домино», поскольку ряд стран в дальнейшем также ограничили вывоз продукции за рубеж в надежде компенсировать негативные последствия для потребителей на внутреннем рынке, напомнили аналитики.

Однако эффект от последнего индийского эмбарго может быть гораздо значительнее, так как за последние 15 лет Индия резко нарастила собственную долю на мировом рисовом рынке — с примерно 22 процентов до более чем 40 процентов. В дальнейшем ведущие продовольственные экспортеры Азии, включая Таиланд и Вьетнам, могут ввести аналогичные запреты на вывоз риса, чтобы защитить местных потребителей от роста цен и риска дефицита.

Власти Индии ввели запрет на вывоз всех сортов белого риса за исключением басмати в конце июля 2023 года. Как утверждали аналитики, эмбарго затронуло в общей сложности около 80 процентов поставок. Проблемы усугубились рисками возможного снижения урожая в азиатских странах на фоне усиления влияния природного феномена Эль-Ниньо, нагревающего поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана.

На этом фоне спустя несколько недель после индийского эмбарго мировые цены на эту зерновую культуру поднялись до максимума за последние 15 лет. Например, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну, что стало рекордом с октября 2008 года. Таким образом, за последний год стоимость зерна увеличилась почти на 50 процентов.