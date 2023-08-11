США отказались снимать санкции с Ирана после обмена заключенными

Блинкен: США не намерены снимать санкции с Ирана, несмотря на обмен заключенных

Власти США не планируют идти на смягчение санкций в отношении Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

«Позвольте мне разъяснить положение вещей. При любых обстоятельствах и в любом случае Иран не получит смягчения санкций», — указал Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Мексики.

10 августа Белый дом подтвердил освобождение Ираном пятерых американцев в рамках сделки. По словам руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенна Уотсона, пятеро граждан США были помещены под домашний арест.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США договорились об обмене заключенными с Ираном, который также получит доступ к замороженным активам. Согласно информации издания, Соединенные Штаты должны разморозить активы Ирана в Южной Корее на сумму около шести миллиардов долларов, разместив средства на счете в Центральном банке Катара. По словам источников, счет будет контролироваться катарским правительством и регулироваться таким образом, чтобы Иран мог получить доступ к деньгам только для оплаты гуманитарных покупок, таких как лекарства и продукты питания.