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13:52, 11 августа 2023Среда обитания

Жители Севастополя остались без света

Жители центра Севастополя остались без света

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители центральной части Севастополя остались без света. О частичном отключении электроэнергии в городе сообщает Telegram-канал «ЧП / Севастополь».

По данным канала, отключение произошло из-за технологического нарушения в электрических сетях. Аварийная бригада «Севастопольэнерго» на данный момент занимается ремонтом линии. Согласно расчетам специалистов, на устранение внештатной ситуации потребуется около 1,5-2 часов.

В июле несколько районов Севастополя остались без света после сильного ливня. Губернатор города Михаил Развожаев объяснил, что отключение электричества произошло в результате срабатывания системы защиты. По его словам, из-за дождя подтопило подъезды, а крыши в многоквартирных домах начали протекать. На улицах города обнаружили несколько упавших деревьев.

Ранее часть Махачкалы лишилась электричества из-за сильной жары. Перегрев трансформаторов привел к тому, что без света оказались более 35 домов. В столице Дагестана температура воздуха достигла отметки плюс 33 градуса.

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    Александра Качан
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