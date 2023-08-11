Россиянин толкнул ребенка с самоката и попал под суд

В Кургане пройдет суд над 50-летним мужчиной, который толкнул с самоката девочку

В Кургане следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя областного центра, который на улице схватил за шею проезжавшую на самокате 12-летнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 213 («Хулиганство») УК РФ и 116 («Побои») УК РФ.

По версии следствия, вечером 5 мая на одной из улиц города обвиняемый беспричинно схватил за шею проезжавшую на самокате 12-летнюю девочку. От неожиданности ребенок отлетела на асфальт и ударилась головой, а мужчина пошел дальше. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения.

В больнице у школьницы диагностировали переломы двух позвонков. Силовики быстро задержали хулигана. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время его ждет суд.