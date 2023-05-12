Россиянин схватил за шею проезжавшую на самокате девочку и попал на видео

Ural Mash: в Кургане мужчина схватил за шею 12-летнюю девочку, проезжавшую на самокате

В Кургане мужчина беспричинно схватил за шею 12-летнюю девочку, проезжавшую на самокате. Действия россиянина попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На появившемся видеоролике видно, как школьница едет на самокате. Навстречу ей идут двое прохожих. Когда девочка доезжает до незнакомцев, один из них хватает ее за шею. От неожиданности ребенок отлетает на асфальт и ударяется головой.

Позже в больнице у несовершеннолетней диагностировали переломы двух позвонков. Также выяснилось, что школьница страдает от врожденной деформации грудной клетки, травмы после падения усугубили ее состояние. Полицейские, в свою очередь, начали искать горожанина, напавшего на 12-летнюю девочку.

В апреле сообщалось, что житель Красноярска напал на 16-летнюю школьницу, ехавшую с ним в лифте. До этого в Азове Ростовской области молодой человек напал на 14-летнюю школьницу посреди улицы и жестоко избил ее. Позже выяснилось, что они состояли в отношениях.