Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 12 мая 2023Россия

Россиянин схватил за шею проезжавшую на самокате девочку и попал на видео

Ural Mash: в Кургане мужчина схватил за шею 12-летнюю девочку, проезжавшую на самокате

В Кургане мужчина беспричинно схватил за шею 12-летнюю девочку, проезжавшую на самокате. Действия россиянина попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На появившемся видеоролике видно, как школьница едет на самокате. Навстречу ей идут двое прохожих. Когда девочка доезжает до незнакомцев, один из них хватает ее за шею. От неожиданности ребенок отлетает на асфальт и ударяется головой.

Позже в больнице у несовершеннолетней диагностировали переломы двух позвонков. Также выяснилось, что школьница страдает от врожденной деформации грудной клетки, травмы после падения усугубили ее состояние. Полицейские, в свою очередь, начали искать горожанина, напавшего на 12-летнюю девочку.

В апреле сообщалось, что житель Красноярска напал на 16-летнюю школьницу, ехавшую с ним в лифте. До этого в Азове Ростовской области молодой человек напал на 14-летнюю школьницу посреди улицы и жестоко избил ее. Позже выяснилось, что они состояли в отношениях.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
Пьяный полицейский сбил российскую школьницу и скрылся
Москвичка хотела найти мужа через клуб знакомств и потеряла миллионы рублей
В Черноморском флоте заявили о сосредоточении ВСУ на проведении диверсий в Крыму
Россияне нашли способ завозить дорогие автомобили и автозапчасти в страну
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть со взрывчаткой на военных
Россиянин схватил за шею проезжавшую на самокате девочку и попал на видео
Стало известно о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции
Россияне массово устремились весной в три страны
Подросток оказался заживо погребен в яме на пляже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.