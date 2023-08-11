Змея укусила 70-летнюю пенсионерку на участке под Москвой

Mash: змея укусила 70-летнюю пенсионерку в подмосковном Сергиевом Посаде

Змея укусила 70-летнюю пенсионерку на участке в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, пожилая женщина вышла на свой участок в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Подлипки». Там в траве находилась рептилия. Россиянка получила укус в ногу.

Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести с токсическим эффектом змеиного яда. По предварительным данным, женщину атаковала гадюка.

Ранее в Московской области годовалого ребенка и школьника экстренно госпитализировали после укусов змей. Рептилии напали на детей, когда те находились на придомовой территории.

Жители Московского региона этим летом стали чаще встречать змей, их отловом занялись сотрудники экстренных служб. Герпетолог Владислав Старков в беседе с «Лентой.ру» связал появление змей в Москве с человеческим фактором. По мнению специалиста, кто-то занимался отловом змей, а пресмыкающиеся сбежали и ввиду определенных климатических причин начали размножаться.