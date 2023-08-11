Россиян предупредили об уловке застройщиков с повышением цен

Риелтор Барсуков: застройщики пугают ростом цен для стимулирования спроса

Застройщики часто специально говорят о росте цен на стройматериалы и жилье для стимулирования спроса на недвижимость. Об этой уловке россиян предупредил эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, его слова передает РИАМО.

Специалист убежден, что ожидаемое повышение цен на строительные материалы в ближайшее время не спровоцирует подорожание жилья. Кроме того, Барсуков заявил, что интерес к покупке недвижимости не снизится даже в том случае, если в сентябре Центробанк повысит ключевую ставку на один процент. «Если же ставку повысят на два процента, то это уже негативно скажется на спросе», — полагает риелтор.

Днем ранее вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина поторопила россиян с покупкой жилья. По ее словам, приобрести недвижимость стоит потому, что в ближайшей перспективе «первичка» на фоне роста цен на стройматериалы подорожает на 0,5-1 процент, а «вторичка» — на 0,5-0,7 процента на фоне большого спроса и сокращающегося объема предложения.

Кроме того, в тот же день глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в связи с повышением курса иностранной валюты цены на стройматериалы и оборудование вырастут. Относительно вопроса цен на жилье глава Минстроя заверил россиян, что «серьезных перекосов» не ожидается.