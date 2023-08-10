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19:23, 10 августа 2023Среда обитания

Россиян предупредили о подорожании стройматериалов и оборудования

Глава Минстроя Файзуллин предрек рост цен на стройматериалы и оборудование

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В связи с повышением курса иностранной валюты цены на стройматериалы и оборудование вырастут. Такой сценарий предрек глава Минстроя Ирек Файзуллин в беседе с телеканалом «Россия 24», запись интервью доступна на сервисе «Смотрим».

«Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование, то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование, звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования. Пока общая оценка не проведена. Мы в этом направлении работаем вместе с заказчиками и другими министерствами», — предупредил министр.

Файзуллин также отметил, что в строительной отрасли используется примерно 95 процентов российских материалов. Относительно вопроса цен на жилье глава Минстроя заверил россиян, что «серьезных перекосов» не ожидается. При этом он добавил, что изменение курса валют повлечет за собой снижение спроса на недвижимость.

В августе стало известно, что за прошедший год ремонт квартир в России подорожал на 10-15 процентов на фоне роста стоимости стройматериалов. По словам экспертов, в будущем стоимость переделки жилья продолжит расти.

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    Полина Кислицына
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