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15:30, 5 августа 2023Среда обитания

В России подорожает ремонт квартир

«Известия»: ремонт квартир в России продолжит дорожать
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За последний год ремонт квартир в России подорожал на 10-15 процентов на фоне роста цен на стройматериалы. В будущем стоимость переделки жилья продолжит увеличиваться, об этом рассказали эксперты «Известий».

По данным федеральной компании «Этажи», подорожали именно стройматериалы, в то время стоимость работ осталась прежней. Наиболее ощутимо выросли цены на цемент — в части регионов рост составил 30-40 процентов с начала 2023 года. Самые популярные виды грунтовок подорожали на 20-25 процентов, ламината — на 25 процентов, обоев — на 15 процентов.

Строительная компания «Дом Лазовского» подтвердила такую тенденцию. Согласно ее подсчетам, в среднем стоимость стройматериалов выросла на 20 процентов, а для отдельных товаров — до 150 процентов. В их число входит импортная отделочная продукция и российские бренды, которые на 30 процентов и более состоят из компонентов из других стран. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ отметили, что из-за санкционного давления прямые поставки материалов и сантехники почти прекратились — возникли сложности с логистикой, которые привели к росту цен.

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Мебель также подорожала. По подсчетам Mr.Doors, за год рост стоимости на предметы интерьера составил 10-15 процентов.

В архитектурном бюро Syntaxis отметили, что цены на ремонт продолжат увеличиваться до тех пор, пока рынок не подтянется к новым валютным условиям и организациям поставок. Бизнес вынужден активнее искать новые каналы закупок, вести встречные переговоры по контрактам, а также искать более доступные решения и компоненты.

Ранее россияне назвали сумму, которую готовы потратить на ремонт жилья. Максимальный бюджет составил четыре миллиона рублей.

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    Александра Качан
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